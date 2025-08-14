Milano: trovata morta nella vasca da bagno, procura indaga per omicidio**

Adnkronos

Milano, 14 ago. La pm di Milano Valentina Mondovì ha aperto un fascicolo per omicidio dopo il ritrovamento di Silvana Damato, 70 anni, trovata senza vita venerdì scorso nella vasca da bagno della sua abitazione in via Alessandro Bisnati, in una palazzina popolare tra le periferie milanesi di Affori e Bruzzano.

Se l’autopsia non ha al momento svelato nessuna causa certa del decesso, a far dubitare i carabinieri che si tratti di una morte naturale e che la porta dell’abitazione al sesto piano era chiusa con più mandate, ma il suo mazzo di chiavi è stato cercato, senza esito, in tutta la casa. Gli inquirenti non escludono nessuna ipotesi: oltre al vaglio delle telecamere presenti in zona vengono interrogati anche i conoscenti dell’ex tabaccaia che lavorava in Stazione Centrale.

