Milano: truffa alla signora dei diamanti, tutti assolti in appello

Milano, 14 feb. La corte d’Appello di Milano ha ribaltato la sentenza di primo grado e ha assolto tutti gli otto imputati – perché il fatto non sussiste – per la presunta truffa al patrimonio di Antinea Massetti de Rico, proprietaria di Idb (Intermarket Diamond Business) – giovane collaboratrice di Michele Sindona e morta dopo essere stata a lungo in coma -, e del marito Richard Hile ex modello americano con un grave deficit cognitivi, incapace di curarne il patrimonio.

I giudici in primo grado avevano inflitto condanne da 2 a 8 anni per quattro imputati, condividendo l’impianto accusatorio delle pm Giovanna Cavalleri e Cristiana Roveda per cui sarebbe architettato tra il 2012 e il 2015 una truffa messa con strumenti giuridici (trust, clausole, nomine, consulenze, testamenti) finalizzati in apparenza a fare l’interesse della coppia, e in realtà invece a spolparli. La procura ipotizzava un’associazione a delinquere finalizzata a depredare IDB (la società che vendeva i diamanti tramite il canale bancario) tramite una serie di circonvenzioni di incapace, falsi in atto pubblico, sequestro di persona e peculato.