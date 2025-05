Milano: uccide moglie a coltellate davanti alla figlia, venerdì autopsia

Adnkronos

Milano, 6 mag. E’ stata disposta per venerdì 9 maggio l’autopsia sul corpo della donna uccisa a Settala (Milano), con almeno 15 coltellate, dal marito Khalid per il quale il gip di Milano Emanuele Mancini ha convalidato l’arresto lasciando il 51enne dietro le sbarre del carcere di San Vittore. L’uomo, assistito dall’avvocato Giorgio Ballabio, ieri – durante l’interrogatorio di convalida – ha sostanzialmente confermato il delitto compiuto in “uno stato di ira – a suo dire – provocato dalle minacce rivoltegli dalla moglie di denunciarlo ingiustamente”.

Contro l’uomo – con problemi con l’alcol – sussiste “un quadro di elevata gravità indiziaria” scrive il giudice nel provvedimento con cui conferma il carcere per l’uomo.