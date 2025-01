Milano, uomo trovato morto in strada a Cisliano: si indaga per omicidio

Adnkronos

Milano, 5 gen. Sono in corso le indagini dei carabinieri per fare luce sulla morte di un 28enne marocchino trovato morto ieri sera a Cisliano in provincia di Milano. E’ stato un passante ieri a chiamare il 112 dopo aver notato un uomo riverso sul ciglio della strada in via Regina Elena, quasi all’incrocio con una strada provinciale. Sul posto sono intervenuti, insieme al 118, i carabinieri di Bareggio e Magenta che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. A quanto si apprende si indaga per omicidio perché, da una prima ispezione del medico legale, è emersa sul cadavere una lesione all’addome inferiore compatibile con un’azione violenta. Tuttavia sarà l’autopsia a fare definitivamente chiarezza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA