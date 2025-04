Mirabilandia, inaugurata ‘Nickelodeon Land’ con SpongeBob e Patrick, Tartarughe Ninja, Dora e Paw Patrol

Adnkronos

Con questo accordo siglato con Paramount, Mirabilandia è ora l’unico parco divertimenti in Italia a ospitare un’area ufficiale a tema Nickelodeon, rafforzando ulteriormente la propria posizione come destinazione turistica di primo piano.

Le attrazioni principali includono: Cowabunga Carts, nuovo coaster per famiglie dedicato alle Tartarughe Ninja, tra velocità e scenari urbani. SpongeBob and Friends: la famosa casa-ananas di SpongeBob ricreata su 165 metri quadrati (la più grande d’Europa in un parco divertimenti!). Paw Patrol Adventure Bay: con la torre di controllo e i veicoli in miniatura dei simpatici cuccioli. Dora’s Train Adventure: un viaggio immersivo nella giungla, da esplorare con Dora e una colonna sonora tutta da cantare. Boots’ Balloons: volo in mongolfiera con l’inseparabile amico di Dora. Jellyfish Jam: un’avventura in altezza tra le meduse giganti del mondo sottomarino di Bikini Bottom. Bikini Bottom Express: un viaggio emozionante e veloce nel mondo di SpongeBob. Paw Patrol To The Rescue: un coaster adrenalinico per una missione di salvataggio. Rubble’s Rapids: un’avventura acquatica per tutta la famiglia. Adventure Bay Carousel: una giostra rilassante nella baia con i cuccioli della Paw Patrol. Completano l’area tematica 3 ristoranti a tema, 2 aree meet-and-greet e uno shop ufficiale Nickelodeon, dove i visitatori potranno vivere e portare a casa un ricordo di questa fantastica avventura.

“Tagliare il nastro di una nuova area o attrazione è sempre un momento emozionante – afferma Sabrina Mangia, managing director di Mirabilandia – perché rappresenta la realizzazione degli sforzi straordinari dell’intero team di Mirabilandia. Nickelodeon Land non è solo una novità esclusiva per i nostri visitatori, ma anche una celebrazione della partnership con un player globale come Paramount. Una collaborazione che siamo certi porterà benefici a Mirabilandia, alla Romagna e all’intero sistema italiano, rafforzando la posizione dell’Italia come destinazione turistica d’eccellenza”.