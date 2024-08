Mirabilandia, parte la campagna abbonamenti 2025 con l’area tematica ‘Nickelodeon Land’

Adnkronos

Roma, 29 ago. Chase, Marshall e Skye, SpongeBob e Patrick Stella, le Tartarughe Ninja e Dora dal 2025 troveranno una nuova casa a ‘Mirabilandia: Nickelodeon Land’. Grazie alla collaborazione fra il parco divertimenti più grande d’Italia e Paramount Global, la prossima stagione si arricchirà di una nuova area dedicata alle famiglie con bambini e giovani adulti con imperdibili attrazioni. ”Siamo elettrizzati all’idea della nuova stagione – commenta Sabrina Mangia, Sales and Marketing Director di ‘Mirabilandia’ – Essere stati scelti da Nickelodeon-Paramount per ospitare un’area così importante è davvero un privilegio di cui andare orgogliosi. Ancora una volta proporremo al nostro pubblico una stagione di grandi novità: il conto alla rovescia è già iniziato!”.

E da oggi prende il via la campagna abbonamenti per la stagione 2025 di ‘Mirabilandia’. Questo il dettaglio delle offerte in vendita online su mirabilandia.it per rinnovi e primo abbonamento: abbonamento Bronze da 64,90 euro ingresso a Mirabilandia tutti i giorni di apertura fino al 26 ottobre 2025 (escluso dal 9 al 24 agosto) / tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco, abbonamento Silver da 67,90 euro ingresso a ‘Mirabilandia’ tutti i giorni di apertura / abbonamento alla stagione ‘Mirabeach’ con integrazione di 39,90 euro / sconto del 40% sul parcheggio auto e moto / sconto del 10% su acquisti nei negozi e ristoranti / tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco.

E ancora abbonamento Gold da 97,90 euro: ingresso a ‘Mirabilandia’ e ‘Mirabeach’ tutti i giorni di apertura delle rispettive stagioni / sconto del 50% sul parcheggio auto e moto / 1 biglietto omaggio da regalare ad amici e parenti / speciali sconti e promozioni anche per amici e parenti dell’abbonato / sconto del 15% su acquisti nei negozi e ristoranti / tariffe speciali in occasione di feste, compleanni, comunioni e cresime festeggiate al Parco / ingresso gratuito nei parchi europei del Gruppo Parques Reunidos.