Mirella Gesualdo, Apprendimento 5D: il Bestseller su come apprendere a qualsiasi età grazie al Metodo 5D

Adnkronos

– Milano, 14.02.2025 – A volte apprendere nozioni nuove non è affatto semplice, tanto più quando si va avanti con l’età. Come si spiega allora che alcune persone riescano, non solo ad apprendere in maniera costante e profittevole, ma anche a massimizzare il proprio tempo libero?

Per tutti coloro che hanno bisogno di un metodo semplice ed efficace per studiare ma non sanno come fare, esce oggi il libro di Mirella Gesualdo “APPRENDIMENTO 5D. I Segreti Per Costruire Il Tuo Metodo Di Studio Efficace E Personalizzato” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per migliorare il proprio apprendimento e le proprie consapevolezze interiori in maniera rapida, veloce e sistematica.

“Il mio libro è una vera e propria guida pratica finalizzata a guidare il lettore alla scoperta del Metodo 5D. Stiamo parlando di un vero e proprio metodo di studio rivolto a tutti gli studenti di qualsiasi età, ordine e grado” afferma Mirella Gesualdo, autrice del libro. “Al suo interno mostro in cosa consiste questo metodo e in che modo, grazie ad esso, molti miei studenti sono riusciti a trovare il proprio metodo di studio ideale”.

Secondo l’autrice, il Metodo 5D è uno strumento che permette a tutti coloro che intraprendono un percorso formativo e di studio a qualsiasi livello, di memorizzare le conoscenze acquisite in modo permanente. Inoltre, consente di superare definitivamente tutte le difficoltà scolastiche così da rendere gli studenti più motivati all’apprendimento di nuove nozioni.

“Il sogno di ciascuno di noi è apprendere il più possibile ottenendo il massimo rendimento. Ebbene, il Metodo 5D di Mirella Gesualdo permette al lettore di raggiungere proprio questo ambizioso obiettivo” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Inutile dire che qualsiasi persona, dallo studente al lavoratore, una volta imparato a padroneggiare questo metodo, può davvero apprendere una quantità notevole di informazioni in un arco di tempo relativamente ridotto”.