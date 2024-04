Mm: museo Centrale dell’Acqua Milano entra in rete Unesco

Adnkronos

Milano, 20 mar. In occasione della Giornata mondiale dell’Acqua 2024 di venerdì 22 marzo, la Centrale dell’Acqua di Milano, il museo d’impresa di Mm, entra a far parte della rete mondiale Unesco dei Musei dell’Acqua (www.watermuseums.net) che attualmente conta fra i propri soci oltre 100 membri in 39 Paesi.

La missione della rete è promuovere e diffondere una “nuova cultura dell’acqua” a tutti i livelli, supportando la cooperazione tra musei, istituzioni e persone. Inoltre, proprio venerdì 22 marzo, alle ore 20, la Centrale dell’Acqua di piazza Diocleziano 5 (www.centraleacquamilano.it) ospiterà la cerimonia di premiazione del World water day photo contest 2024, un importante concorso sui temi dell’acqua aperto a tutti i fotografi del mondo, amatoriali o professionisti. La Giornata Mondiale dell’Acqua è istituita dalle Nazioni Unite per riflettere e agire per migliorare la cura e la gestione razionale ed equa della risorsa idrica; quest’anno con un’attenzione particolare all’accessibilità dell’acqua come fattore di pace e risoluzione dei conflitti.