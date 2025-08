Mo: aggressione autogrill, pm e Digos a lavoro su video e doppia versione

Adnkronos

Milano, 1 ago. La Procura di Milano e la Digos sono al lavoro per visionare tutti i video dell’aggressione antisemita avvenuta domenica scorsa in un Autogrill di Lainate, sull’A8. Al momento sono quattro le persone identificate, mentre altre 5-6 sono in corso di identificazione. Le immagini delle telecamere interne, spiega una fonte, sono nitide ma prive di audio e possono restituire solo in parte quando avvenuto: la seconda fase dell’aggressione, denunciata dal turista francese che era in compagnia del figlio, avrebbe interessato l’area dei bagni.