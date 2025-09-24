Mo: Anm, ‘rispetto diritti fondamentali è patrimonio irrinunciabile civiltà giuridica’

Adnkronos

Roma, 24 set. “L’Associazione nazionale magistrati si unisce a quanti hanno espresso dolore e sgomento per la gravissima emergenza umanitaria in corso nella Striscia di Gaza e per le ripetute violazioni dei diritti fondamentali della persona, documentate dalla comunità internazionale. Il rispetto della vita umana, della dignità e delle garanzie fondamentali costituisce patrimonio irrinunciabile della civiltà giuridica. La magistratura italiana chiede a tutti gli attori della politica, nazionale e internazionale, di adoperarsi per riaffermare i principi di legalità internazionale e di tutela dei diritti fondamentali, senza i quali non può trovarsi la via per la pace e la giustizia”. Lo scrive in una nota la giunta esecutiva centrale dell’Associazione nazionale magistrati.

