Mo: scontri corteo Milano, domani interrogatorio per arrestato che ha ferito poliziotto
Milano, 24 set. E’ in programma per domani, giovedì 25 settembre, davanti alla giudice per le indagini preliminari Silvia Perrucci l’interrogatorio di convalida del 36enne (37 anni a dicembre) che è stato arrestato per resistenza e lesioni aggravate durante gli scontri che sono avvenuti davanti alla stazione Centrale di Milano mentre era in corso la manifestazione a sostegno della Palestina. Il manifestante – che non appartiene a nessun gruppo organizzato – avrebbe sfondato il cordone di contenimento e una volta bloccato da un agente – per impedirgli di entrare in stazione – “scalciava e si divincolava con violenza provocando anche la caduta di entrambi”. La prognosi per il poliziotto della Polfer (ha riportato una contusione alla mano destra e alcuni lividi) è di cinque giorni.
Per la Procura, le modalità e le circostanze dei fatti “denotano una marcata pericolosità sociale” di chi è stato arrestato: “la spregiudicatezza dimostrata dall’uomo testimonia uno spiccato profilo criminale, tanto più pericoloso in quanto l’indagato non ha esitato a sfondare il cordone di contenimento predisposto da numerosi operanti, ed ha persistito nell’azione violenta pur di perseguire il proprio fine e non abbandonare il proposito collettivo criminoso: il raggiungimento dei binari della stazione ferroviaria”.
Per il pm Elio Ramondini, la colluttazione e l'aver sfondato i blocchi delle forze dell'ordine "denotano una evidente impermeabilità dell'uomo e dei suoi sodali ai moniti dell'autorità, che, al contrario, gran parte dei manifestanti hanno osservato". Il 36enne – detenuto nel carcere di San Vittore – deve rispondere di resistenza e lesioni aggravate in base al nuovo 'decreto sicurezza' che aumenta la pena per chi commette violenza o minaccia contro un agente di polizia.