Mo: scontri in corteo Milano, 5 arresti, in direttissima 2 ragazze per resistenza

Adnkronos

Milano, 23 set. Devono rispondere di resistenza aggravata le due ragazze che a breve compariranno nell’aula delle direttissime, al piano terra del Palazzo di giustizia di Milano, all’indomani della manifestazione pro Gaza che si è trasformata – davanti alla stazione Centrale – in guerriglia urbana. Le due sarebbero vicine all’area dei centri sociali.

Fermati anche due minori – che risponderanno eventualmente davanti all’omonimo Tribunale – mentre un giovane comparirà davanti al giudice delle indagini preliminari per la convalida. Per lui le accuse sono di resistenza e lesioni aggravate. In questo caso l’aggravante è quella contenuta nel ‘decreto sicurezza’ che aumenta la pena per chi commette violenza o minaccia contro un agente di polizia. Nessuno deve rispondere di danneggiamento.