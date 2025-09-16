Adnkronos

Mobilità, Giaconia (Regionale): “Convincere chi oggi sceglie auto a salire su nuovi treni”

Roma, 16 set. “La nostra sfida è portare anche gli altri quattro dei dieci che oggi non scelgono il treno sul treno”, afferma Maria Annunziata Giaconia, direttore Operations Regionale (Trenitalia), a margine di Eco Festival della mobilità sostenibile e delle città intelligenti, tenutosi a Roma. “Con i nuovi convogli, più confortevoli e accessibili, vogliamo convincere […]

Di Redazione | 16 Settembre 2025