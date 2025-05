Mobilità, Savaresi (Polimi): “Proponiamo un paradigma rivoluzionario”

Adnkronos

Roma, 13 mag. “Il paradigma che abbiamo sviluppato in questa è ricerca è semplice, ma rivoluzionario. Oggi tutte le limitazioni alla circolazione sono basate sulla classe euro, sul tipo di motorizzazione quindi sul concetto di emissione media per chilometro”. Queste le parole di Sergio Savaresi, direttore del dipartimento elettronica, informazione e bioingegneria del Politecnico di Milano nel presentare la ricerca “Nuovo paradigma di mobilità sostenibile: le green box” da lui stesso realizzata.

L’obiettivo della ricerca è sviluppare una nuova metodologia in grado di quantificare le emissioni delle auto con motore a combustione interna basandosi non solo sulla loro tecnologia (Classe Euro), ma anche sul comportamento del singolo veicolo (km percorsi, velocità, stile di guida).