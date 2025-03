Mobilità, Spadi (Cifi): “Infrastruttura ferroviaria sia affidabile e sostenibile”

Adnkronos

Milano, 27 mar. “Oggi l’infrastruttura ferroviaria deve essere affidabile, resiliente e soprattutto sostenibile, sia dal punto di vista energetico che ambientale”. Parole di Giorgio Spadi, preside Collegio ingegneri ferroviari Milano, intervenuto al Politecnico di Milano all’evento ‘Innovazione e digitalizzazione nelle infrastrutture ferroviarie: digital twin, sostenibilità, manutenzione predittiva e Bim’, organizzato dal Cifi – Collegio ingegneri ferroviari italiani, in collaborazione con il dipartimento di Energia dell’Ateneo e Harpaceas.

Dalla manutenzione predittiva alla digitalizzazione per il coordinamento di progetti ferroviari complessi; dalla sostenibilità all’implementazione del Bim – Building information modeling, fino alle potenzialità offerte dal Pdt – Product data template: questi i temi al centro dell’incontro a cui hanno preso parte numerosi esperti del settore, approfondendo le principali soluzioni all’avanguardia per il futuro della mobilità su rotaia.

All’infrastruttura ferroviaria è richiesto infatti “di aumentare le sue performance, perché la domanda di trasporto ferroviario è in forte crescita. L’Unione europea chiede un aumento del 50% del trasporto merci su rotaia entro il 2035 e del 100% entro il 2050 – spiega Spadi – Il trasporto regionale è in forte crescita e Regione Lombardia ha in progetto di arrivare a 1.000.000 di passeggeri al giorno, a fronte degli attuali 800.000, quindi +25%. Cresce anche l’Alta velocità, arriveranno nuovi operatori, e il treno è utilizzato anche per il turismo, con iniziative molto valide. Quindi la capacità della rete deve crescere”.