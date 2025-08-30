Modena, 23enne accoltella i genitori e la sorella: arrestato

Adnkronos

Modena, 30 ago. Ha colpito con plurime coltellate, per motivi da chiarire, i genitori e la sorella minore, il 23enne, originario dello Sri Lanka, arrestato ieri sera in flagranza dai carabinieri della compagnia di Sassuolo e della stazione di Castelnuovo Rangone nel Modenese. Come fa sapere una nota della procura di Modena il padre 57enne ha riportato ferite all’addome e alla regione dorsale, la madre 42enne è stata colpita al collo e all’addome, mentre la sorella 15enne ha riportato ferite di minore gravità al dorso e a una mano. Nessuno dei familiari versa attualmente in pericolo di vita.

Il 23enne è stato bloccato dai carabinieri ed è stato poi trasferito nella casa circondariale di Modena, su disposizione del pubblico ministero. Il coltello a serramanico utilizzato per l’aggressione e l’appartamento sono stati sottoposti a sequestro.