Monaci Demolizioni Speciali :la rivoluzione ecologica nel settore della demolizione con “EcoSilence”

Adnkronos

– Un nuovo telo per la protezione acustica e ambientale è il brevetto esclusivo di Monaci Demolizioni Speciali. Ridefinisce i parametri di sostenibilità e sicurezza.

Bergamo, 21 febbraio 2025. Monaci Demolizioni Speciali, azienda storica da sempre all’avanguardia nel settore delle demolizioni, ha lanciato una novità tecnologica che segna un passo avanti significativo nel settore: il telo “EcoSilence”. Questo nuovo prodotto, progettato e realizzato per ridurre l’impatto acustico e ambientale durante le operazioni di demolizione, è un esempio concreto di come l’innovazione possa rispondere alle esigenze ecologiche e di sicurezza dei cantieri moderni.

«Il telo è un nostro brevetto – spiega Sandy Camozzini, procuratrice aziendale di Monaci Demolizioni Speciali –, è realizzato in poliestere spalmato PVC e accoppiato a schiuma in PVC con certificazione ignifuga. Offre diversi vantaggi: garantisce un isolamento termico che previene la formazione di condensa e, grazie alle sue proprietà fonoassorbenti, riduce anche il rumore. È un prodotto riciclabile, che possiamo montare e smontare facilmente. La sua pezzatura è stata studiata per un peso massimo di 12 kg, il che permette a due persone di maneggiarlo e srotolarlo senza difficoltà».

Il telo “EcoSilence” viene installato sopra i ponteggi che a loro volta sono posizionati in facciata dell’edificio, creando una barriera protettiva che non solo riduce l’inquinamento acustico ma impedisce anche la dispersione delle polveri generate durante la demolizione. «Questo processo deve essere concepito sempre più in modo profondamente innovativo – sottolinea Camozzini – per massimizzarne gli effetti e avere un impatto minore possibile sull’ambiente circostante. Non bisogna distruggere, ma demolire e decostruire con criterio. Per procedere a una demolizione ecosostenibile è fondamentale selezionare e separare i singoli materiali prima della demolizione totale, in modo che possano essere avviati a riciclo o smaltiti in maniera corretta».

La demolizione ha sempre un impatto notevole sul territorio circostante: è determinante affidarsi ad imprese capaci di offrire soluzioni all’avanguardia dal punto di vista tecnologico e sostenibili per l’ambiente. Monaci Demolizioni Speciali pone una grande attenzione alla qualità e alla programmazione dei propri interventi, per ottimizzare l’efficienza operativa e ridurre il rischio di inquinamento ambientale derivante dalla dispersione incontrollata di rifiuti. L’approccio selettivo e mirato alla demolizione fin dall’inizio è una caratteristica distintiva dell’azienda, che riesce ad attrarre grandi realtà estere alla ricerca di soluzioni innovative e sicure.

Altro fattore cruciale in un cantiere di demolizione è la sicurezza, per garantire l’incolumità di tutti i soggetti coinvolti. Sandy Camozzini sottolinea, però, la necessità di una revisione del Testo Unico Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs 81/2008), il principale riferimento legislativo in Italia sul tema della salute e sicurezza sul lavoro. «Ci sono articoli del Testo Unico ormai obsoleti che hanno assoluta necessità di essere aggiornati, promuovendo l’introduzione di nuove figure professionali per la sicurezza, l’ambiente e la progettazione. Mancano, inoltre, normative specifiche che permettano di allineare tutti, in modo da garantire una tutela adeguata e sanzioni corrette in caso di violazioni».