Mondo (Bper): “Supportiamo le imprese del settore nautico verso la transizione energetica ed ecologica”

Adnkronos

Roma, 19 set. “Bper è al fianco del settore della nautica nei percorsi per la transizione energetica ed ecologica, grazie ad un progetto molto innovativo che è il ‘Sustainable Finance Lab’. Un progetto fatto in collaborazione con Rina e con Confindustria Nautica, che vuole supportare le imprese del settore nautico nei loro percorsi verso la transizione”. Così Adelaide Mondo, responsabile ufficio lending products, solutions & sales di Bper Corporate & Investment Banking, all’evento ‘Esg per la nautica’ che si è tenuto durante il Salone Nautico di Genova, organizzato da Confindustria Nautica, Rina e Bper Banca per presentare ‘Sustainable Finance Lab’ un progetto per supportare le imprese nel percorso verso la transizione green messo a punto dall’ente di certificazione, Rina, Bper Banca col supporto di Confindustria.