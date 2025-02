Montagna: ancora dispersi i due alpinisti nel Lecchese, ricerche complesse

Adnkronos

Milano, 9 feb. I soccorritori impegnati da ieri pomeriggio nelle ricerche di due alpinisti disperse in Grignetta, nel Lecchese, stanno valutando le modalità per procedere, nelle prossime ore, nelle ricerche. “Le condizioni meteorologiche avverse e il buio rendono tutto più complesso. Al momento, le bonifiche effettuate sui percorsi primari e nei canali (tra questi il Caimi, il Porta, il Cecilia e altri) non hanno dato esito”.

Le squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, appartenenti soprattutto alle Stazioni di Lecco e Valsassina – Valvarrone, si sono mosse in un ambiente che richiede competenze tecniche di alto livello, dato il contesto. Il soccorso alpino sta collaborando con Guardia di finanza, vigili del fuoco e carabinieri. “L’evoluzione della parte meteorologica sarà determinante per stabilire le strategie per le prossime ore”.

