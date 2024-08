Montagna: l’11 agosto a Madonna di Campiglio celebra ‘Giornata dell’Ospite’, iniziativa benefica

Adnkronos

Roma, 2 ago. (Adnkronos/Labitalia) – L’11 agosto Madonna di Campiglio celebra la ‘Giornata dell’Ospite’, un’iniziativa benefica a favore del Villaggio del Fanciullo Sos di Trento e di Giocamico Odv di Parma. Appuntamento al Golf club Madonna di Campiglio per una giornata davvero speciale. Dalle ore 9 in programma il giro dei rifugi in E-bike e poi torneo di golf 18 buche Stableford con premi speciali in palio. Alle 13 l’apertura del villaggio enogastronomico, con eccellenze provenienti da tutta Italia, dalla mozzarella di bufala campana Dop al Gorgonzola, fino al Trentingrana e al Trento Doc. Tante le aziende che in questi anni hanno deciso di sposare il progetto di beneficenza, nato da un gruppo di persone che ha scelto di investire il proprio tempo, anche in vacanza, per una nobile causa. Un’idea maturata quasi per caso, che però oggi si impone come appuntamento fisso dell’estate di Campiglio. Un format semplice ma efficace: attività all’aria aperta in un contesto naturale di una bellezza ineguagliabile, con il coinvolgimento di prodotti di eccellenza, il tutto destinato ai bambini a scopo benefico.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA