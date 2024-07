Montagna: Lombardia presenta 7 progetti per valorizzare patrimonio

Adnkronos

Milano, 2 lug. “Portare i più giovani, le famiglie e i bambini in montagna significa dare un futuro a questi territori e mantenere l’identità delle comunità che ci vivono e lavorano: la montagna è funzionale ai giovani e alle famiglie e saprà rilanciarsi nel modo migliore se proprio i giovani e le famiglie saranno protagonisti in montagna”. Con queste parole il presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Federico Romani, ha indicato l’obiettivo dei progetti presentati questa mattina a Palazzo Pirelli nell’ambito della ‘Legge per le Montagne di Lombardia’, approvata nel 2020 e ispirata ai valori contenuti nella carta di ‘Save the Mountains’. Si tratta di sette progetti sostenuti dal Consiglio regionale con uno stanziamento di 60mila euro per valorizzare esperienze di giovani e famiglie nei rifugi alpini lombardi e promuovere la conoscenza del patrimonio montano lombardo.

“La montagna è metafora di vita: per i giovani è l’occasione per costruire delle relazioni concrete, al di fuori della vita virtuale dei social – sottolinea Federico Romani -. Un percorso che costa fatica, mentale e fisica, ma un’avventura contagiosa che permette ai giovani di mettersi in gioco, confrontarsi e crescere. Perché la montagna è un contenitore di emozioni ed esperienze. Con questi progetti ci poniamo un obiettivo ambizioso: dare valore alle montagne lombarde attraverso le persone”.

“I progetti che abbiamo deciso di sostenere con la ‘legge montagna’ hanno un valore educativo perché conoscere la montagna significa imparare a guardare la vita da un’altra prospettiva – evidenzia il vice presidente del Consiglio regionale Emilio del Bono -. Vogliamo lanciare un messaggio forte contro lo spopolamento dei territori montani. La montagna non va abbandonata perché senza infrastrutture, senza investimenti e, soprattutto, senza persone che ci vivono e ci lavorano questi territori perdono identità e, in definitiva, non sono più una risorsa per le comunità. Con queste iniziative accendiamo i riflettori su una parte importante del territorio lombardo”.

Questi progetti, spiega il consigliere segretario dell’ufficio di presidenza Jacopo Scandella – vogliono contribuire a far nascere una nuova consapevolezza e una nuova sensibilità verso le montagne. Ciò perché per salvaguardare e promuovere il nostro patrimonio montano dobbiamo avere la capacità di applicare parametri diversi da quelli delle aree urbane. Con questi sette progetti piantiamo un seme d’amore per le montagne lombarde”.