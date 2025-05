Monti (Reg. Lombardia): “Luogo strategico per innovazione e ricerca dà valore alla regione”

Adnkronos

Milano,8 mag.“Come Regione Lombardia abbiamo sempre creduto nell’importanza di avere un luogo strategico per l’innovazione e la ricerca, per dare valore alla Lombardia e all’Italia tutto”. Parole di Emanuele Monti, presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia ed Executive board member di Aifa, alla conferenza di presentazione di “Building Tomorrow”, tenutasi nel corso della Mind Innovation Week e organizzata da Federated Innovation @Mind”. Così il presidente della Commissione Welfare di Regione Lombardia ed Executive board member di Aifa all’evento di lancio di Building tomorrow.