Morelli: “Eau partner strategico per costruzione ponte economico, culturale e tecnologico”

Adnkronos

Milano, 16 mag. – “L’Italia guarda con rinnovata attenzione agli Emirati Arabi Uniti, partner strategico per la costruzione di un ponte economico, culturale e tecnologico”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro Morelli, intervenendo all’evento ‘Investopia Europe 2025’, in corso a Milano. “La presenza qui oggi di politici, istituzioni, siano esse governative che finanziarie o accademiche -spiega- dimostra che il futuro degli investimenti passa non solo dai numeri, ma anche dalla fiducia, dalla progettualità condivisa e da una comune responsabilità verso uno sviluppo sempre più sostenibile da tutti i punti di vista”.