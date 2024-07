Morta a 61 anni Christina Sandera, la compagna di Clint Eastwoord

Adnkronos

New York, 19 lug. Christina Sandera, compagna di Clint Eastwood negli ultimi dieci anni, è morta: aveva 61 anni. Ad annunciarlo l’attore-regista statunitense, riferisce ‘The Hollywood Reporter’: “Christina era una donna adorabile e premurosa, e mi mancherà molto”.

La coppia si sarebbe incontrata quando lei lavorava come hostess all’Eastwood’s Mission Ranch Hotel and Restaurant a Carmel-by-the-Sea, in California. I due hanno iniziato a frequentarsi nel 2014.