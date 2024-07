Morta Shannen Doherty, star di Beverly Hills 90210 aveva 53 anni

Adnkronos

Los Angeles, 14 lug. E’ morta a 53 anni Shannen Doherty, star di Beverly Hils 90210. Dal 2015 era malata di cancro al seno. A dare la notizia People, che riporta una dichiarazione esclusiva di Leslie Sloane, collaboratrice di lungo corso dell’attrice: “È con il cuore pesante che confermo la scomparsa dell’attrice Shannen Doherty. Sabato 13 luglio ha perso la sua battaglia contro il cancro dopo molti anni di lotta contro la malattia”, ha spiegato Sloane al magazine, sottolineando che Doherty se n’è andata “circondata dall’affetto dei suoi cari e dal suo cane, Bowie. La famiglia chiede privacy in questo momento in modo che possano piangere in pace”, ha aggiunto.