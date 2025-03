Morti due operai, uno incastrato in nastro trasportatore e l’altro investito da tir su A1

Adnkronos

Napoli , 25 mar. – Due operai sono morti in due diversi incidenti sul lavoro. Nella serata di lunedì a Sant’Antonio Abate (Napoli) un dipendente di una ditta di smaltimento rifiuti, 51 anni, – secondo una prima ricostruzione ancora da verificare – sarebbe rimasto incastrato con il braccio e la testa nel nastro trasportatore della linea di lavoro.

L’area è stata sequestrata su disposizione del pm di turno alla Procura di Torre Annunziata che ha aperto un’inchiesta. Indagini in corso dei carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia, del Nucleo investigativo di Torre Annunziata con la collaborazione del Nil di Napoli e dell’Asl Napoli 3 Sud.