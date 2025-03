Morto Giuseppe Vicenzi, il ‘il re dei biscotti’ aveva 92 anni

Adnkronos

Roma, 25 mar. È morto Giuseppe Vicenzi, il presidente dell’omonimo gruppo dolciario fondato dalla nonna nel 1905 come laboratorio di pasticceria e oggi tra i principali gruppi produttori di biscotti e prodotti da forno. L’industriale aveva 92 anni.

Vicenzi, classe ’32, nominato Cavaliere del Lavoro nel 2021, entra nell’azienda nel 1950 come responsabile della produzione, per diventarne nel 1968 amministratore unico. Negli anni ’70 trasforma la produzione da artigianale in industriale con investimenti in innovazione di processo e l’acquisizione di un nuovo stabilimento nel veronese. Contemporaneamente avvia le esportazioni sul mercato statunitense. Nel 2005 rileva la linea da forno Parmalat, con i due marchi Grisbì e MrDay e quattro stabilimenti. L’azienda attualmente opera con tre stabilimenti in Italia e ha una capacità produttiva di 170 milioni di prodotti al giorno. È presente in 110 Paesi con un export del 30%. Occupa 375 dipendenti.

Giuseppe Vicenzi era anche impegnato nel mondo della pallacanestro: è stato presidente della Scaligera Basket, insieme al fratello Mario, portandola dalla serie D fino alla vittoria della Coppa Italia e della Supercoppa. La società è stata ceduta successivamente nel 2000.