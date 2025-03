Morto Richard Chamberlain, il padre Ralph di ‘Uccelli di rovo’

Adnkronos

Roma, 30 mar. Morto l’attore statunitense Richard Chamberlain, famoso in tutto il mondo per i ruoli di padre Ralph di ‘Uccelli di rovo’ e dell’affascinante ‘Dottor Kildare’. A dare notizia della scomparsa è ‘Variety’, che cita come fonte l’ufficio stampa Harlan Boll. L’attore è deceduto sabato 29 marzo, due giorni prima del suo 91° compleanno, a Waimanalo, nelle isole Hawaii, per le complicazioni di un ictus, come ha annunciato il suo addetto stampa Harlan Boll.

“Il nostro amato Richard è ora con gli angeli”, ha detto Martin Rabbett, il produttore e regista al quale Chamberlain è stato legato per molti anni. “È libero e si libra verso i nostri cari prima di noi. Quanto siamo stati fortunati ad aver conosciuto un’anima così straordinaria e amorevole. L’amore non muore mai. E il nostro amore è sotto le sue ali che lo sollevano verso la sua prossima grande avventura”, ha aggiunto l’ex compagno.

Già famoso grazie al telefilm ‘Il dottor Kildare’ (1961-1966), in cui interpretava il bel protagonista che aveva entusiasmato il pubblico femminile, è con ‘Shogun’ e ‘Uccelli di rovo’ (1983), dove vestiva i panni dell’affascinante padre Ralph De Bricassart, aveva accresciuto la sua popolarità a livello internazionale e aveva conquistato il titolo di re delle miniserie epiche e melodrammatiche: l’attore statunitense Richard Chamberlain è morto il giorno prima del suo 91° compleanno.a Waimanalo, nelle isole Hawaii, per le complicazioni di un ictus, come ha annunciato il suo addetto stampa Harlan Boll.

Nei primi anni Settanta Chamberlain si vociferò di una relazione dell’attore con il collega Wesley Eure[, ma Chamberlain ha fatto coming out solo nel 2003, nella sua autobiografia ‘Shattered Love’. ‘Sono riuscito a dire la verità – ha raccontato nel 2007 in un’intervista a ‘Vanity Fair’ – solo a 68 anni, quando ormai sullo schermo non potevo più essere un eroe romantico. Sono nato nel 1934 e negli anni ’40 e ’50 essere omosessuali in America era molto peggio che essere traditori o assassini. Ho avuto paura. Mi ha fatto cambiare idea il fatto che ormai avevo un’altra età, e meno dubbi su me stesso. Nel momento stesso in cui ho scritto su quelle pagine la parola ‘omosessuale’, mi è sembrato che un angelo mi posasse un’ala sulla testa, liberandomi da ogni paura. Finalmente mi sentivo leggero’.

Chamberlain era nato a Los Angeles il 31 marzo 1934, il più giovane di due figli. Suo padre, Charles, era un venditore per un’azienda di infissi e sua madre, Elsa, era una casalinga che suonava il pianoforte. È cresciuto a Beverly Hills, ma ‘dalla parte sbagliata di Wilshire Boulevard, dalla parte sbagliata di Beverly Drive, in un quartiere estremamente normale’, ha raccontato. Ha frequentato la Beverly Hills High School, dove è apparso in opere teatrali dilettantesche. Chamberlain frequentò il Pomona College come studente d’arte e non decise di dedicarsi completamente alla recitazione fino a quando non fu all’ultimo anno e ricevette applausi per la sua interpretazione di ‘Bluntschli in Arms & the Man’ di George Bernard Shaw. I talent scout della Paramount lo chiamarono e, mentre stava parlando con loro di un contratto, fu arruolato nell’esercito degli Stati Uniti: trascorse 16 mesi in Corea, raggiungendo il grado di sergente.

Tornato a casa, studiò recitazione con l’attore Jeff Corey e uno dei suoi primi lavori retribuiti arrivò in un episodio del 1959 della serie tv ‘Alfred Hitchcock presenta’. La Mgm aveva pensato a Chamberlain per il ruolo del dotto Kildare dopo che aveva recitato in un episodio pilota di un western che poi non venne realizzato, ‘Paradise Kid’, e gli fece firmare un contratto di sette anni, uno degli ultimi nell’era degli studios. Anche se il dottor Kildare era un successo, Chamberlain confidò di non sentirsi a suo agio. ‘C’era un terribile pericolo di essere scoperto’, disse. ‘Ero un protagonista romantico, per l’amor di Dio; quella è stata praticamente tutta la mia carriera’. Dopo la conclusione di ‘Il dottor Kildare’, Chamberlain recitò con Mary Tyler Moore in un adattamento teatrale del 1966 di ‘Colazione da Tiffany’, ma durò solo quattro anteprime e non debuttò mai a Broadway, nonostante la regia di Abe Burroughs e una riscrittura di Edward Albee. ‘Si è rivelato il più grande flop mai sbarcato a Broadway’, ha detto.

Sul grande schermo Chamberlain ha interpretato il marito brutale di Julie Christie in ‘Petulia’ (1968) di Richard Lester, il moschettiere Aramis amante delle donne in ‘I tre moschettieri’ (1973) di Lester (1973 e il cacciatore di tesori Allan Quatermain al fianco di Sharon Stone in ‘Allan Quatermain e le miniere di re Salomone’ (1985) di J. Lee Thompson (1985) e di nuovo Allan Quatermain in ‘Gli avventurieri della città perduta’ (1986) di Gary Nelson.

Chamberlain era un attore piuttosto inesperto quando fu assunto per interpretare James Kildare, un medico tirocinante con un modo di fare formidabile, nonché allievo del dottor Leonard Gillespie (Raymond Massey) nel telefilm ‘Il dottor Kildare’. Il dramma, che andò in onda per cinque stagioni, da settembre 1961 ad agosto 1966, fece innamorare rapidamente le spettatrici di Chamberlain, che riceveva più di 12.000 lettere di fan a settimana, più di quante chiunque altro avesse mai ricevuto a Hollywood, persino Clark Gable. ‘La mia autostima in fondo era molto bassa per vari motivi, quindi avere quel tipo di adulazione pubblica era semplicemente meraviglioso. Era come una medicina meravigliosa’, ha detto l’attore in un’intervista del 2010. ‘Essendo considerato molto attraente, ho pensato che fosse semplicemente fantastico! Ho vissuto fingendo di essere perfetto, e questo mi ha aiutato a interpretare il dottor Kildaire, perché era vicino alla perfezione’.

Nella minserie australiana ‘Uccelli di rovo’, trasmessa sulla rete americana Abc per quattro serate nel marzo 1983, Chamberlain ha interpretato padre Ralph, un prete cattolico coinvolto in una tormentata storia d’amore con la giovane e affascinante Meggie (Rachel Ward), che cerca conforto in un mandriano (Bryan Brown, il suo futuro marito nella vita reale). ‘È stata una delle più grandi storie d’amore della storia del mondo, tranne per il fatto che Dio era lì tra loro’, ha detto Chamberlain. ‘Uccelli di rovo’, basata sul romanzo di Colleen McCullough, è stata all’epoca la seconda miniserie più quotata di tutti i tempi, dietro solo a ‘Radici’ del 1977 (entrambe prodotte da David L. Wolper). Chamberlain ha trovato il suo successo un po’ sorprendente, dato che ‘racconta una tragedia dopo l’altra. Nessuno ne è uscito vincitore’.

Chamberlain aveva iniziato la sua carriera nelle miniserie tv interpretando il cacciatore di pellicce Alexander McKeag nella saga ‘Colorado’ (1978-79). L’anno dopo fu il protagonista di ‘Shogun’, una miniserie televisiva nippo-statunitense diretta da Jerry London, tratta dall’omonimo romanzo di James Clavell. Chamberlain, che aveva letto il romanzo e aveva insistito per la parte, trascorse sei mesi a girare la miniserie in Giappone, che andò in onda per 12 ore in cinque serate nel 1980. La storia, ambientata all’inizio del XVII secolo, racconta di John Blackthorne, un inglese che una volta naufragato sulle coste del Giappone si vede costretto a vivere in una località lontana, ostile e con uno stile di vita molto diverso da quello che conduceva. ‘Shogun’ fece guadagnare a Chamberlain una nomination come miglior attore ai Golden Globe e agli Emmy Awards, e per ‘Uccelli di rovo’ ottenne un altro Globe come miglior attore in una miniserie tv.

Chamberlain ha recitato nel film ‘Petulia’, poi si è avventurato in Inghilterra nel 1968 per imparare come diventare ‘un attore serio’. Ha ottenuto consensi come Ralph Touchett in un adattamento della Bbc di ‘Ritratto di signora’ di Henry James e ha interpretato Amleto al Birmingham Repertory Theatre, il primo americano a farlo da John Barrymore alla fine degli anni ’20 del Novecento. Chamberlain ha poi ottenuto lavori di alto profilo per la televisione negli Stati Uniti, interpretando lo scrittore Francis Scott Fitzgerald in ‘Francis Scott Fitzgerald e ‘L’ultima delle belle” nel 1974; il vendicativo Edmond Dantes in ‘Il conte di Montecristo’ nel 1975; e Phillipe/Louis in ‘L’uomo dalla maschera di ferro’ nel 1977.

Il suo curriculum cinematografico include anche i film ‘Il mistero dello scoglio rosso’ (1960) di William Witney, ‘La notte del delitto’ (1963) di Boris Sagal (1963), ’23 pugnali per Cesare’ (1970) di Stuart Burge (1970), ‘Milady (1974) di Richard Lester, ‘L’inferno di cristallo’ (1974) di John Guillermin, ‘L’ultima onda’ (1977) di Peter Weir, ‘Swarm’ (1978) di Irwin Allen, ‘Squilli di morte’ (1982) di Michael Anderson, ‘Il ritorno dei tre moschettieri’ (1989) di Richard Lester.

Più di recente, Chamberlain è stato guest star nella serie ‘Nip/Tuck’ (2006), interpretando un milionario gay che costringe il suo giovane amante a sottoporsi a un intervento di chirurgia plastica per assomigliargli; è apparso in ‘Brothers & Sisters – Segreti di famiglia’ (2010-11); ha interpretato in modo esilarante la madre di Craig Ferguson, Maggie Wick, in ‘Leverage – Consulenze illegali’ (2010); è apparso nel reboot di ‘Twin Peaks’ (2017). Chamberlain era anche un cantante e la sua ‘These Stars Will Shine Tonight’ – il tema del telefllm ‘Il dottor Kildaire’ – raggiunse il decimo posto nella classifica Billboard Hot 100 nel 1962.