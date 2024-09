Mose: confiscati beni e conti per 21,4 mln euro

Adnkronos

Milano, 25 set. I militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di finanza di Venezia hanno eseguito, su delega della procura, un provvedimento di confisca di beni immobili e disponibilità finanziarie per 21,4 milioni di euro, nei confronti di due soggetti condannati in via definitiva, “quali corruttori di pubblici ufficiali”, nell’inchiesta sul Mose.

Gli accertamenti bancari e l’analisi di atti di spoliazione patrimoniale a favore di familiari (atti di donazione, trasferimento fondi), hanno consentito la confisca di denaro, di beni immobili (sette fabbricati e due terreni) e di un’auto per complessivi 1.095.019,40 euro, che si aggiungono ai 18.056.004,19 già confiscati in passato. “Si è dato infine avvio – si legge nel comunicato della procura di Venezia – all’esecuzione della confisca, nella misura di 1/5, dei ratei di pensione spettanti ai due destinatari della misura ablativa”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA