Mottarone: ordinanza, ‘procura riformuli accuse, sono contraddittorie’**

Adnkronos

Milano, 23 lug. Riformulare le accuse. A più di tre anni dalla tragedia del Mottarone, il disastro della funivia in cui il 23 maggio del 2021 morirono 14 persone, il gup di Verbania Rosa Maria Fornelli chiede alla procura di “modificare le imputazioni”. L’ordinanza di 14 pagine, super tecnica, accoglie gran parte delle indicazioni che fin dalla prima ora le difese degli imputati hanno sollevato, tra cui quelle della difesa Leitner. In prima linea, sotto accusa, ci sono Gabriele Tadini, capo servizio dell’impianto del Mottarone, Luigi Nerini amministratore unico dell’impianto Ferrovie del Mottarone ed Enrico Perocchio, quale direttore di esercizio dell’impianto e dipendente di Leitner.

Per il gup, di fronte al complesso e contorto capo di imputazione, la sola alternativa “non può che essere quella di un’unica incolpazione nella quale selezionare le condotte aventi rilevanza causale, e non la formulazione di plurime imputazioni che sanzionino la produzione del medesimo evento ‘disastro’ segmentando le condotte” per gli imputati con una “violazione del principio del ne bis in idem sostanziale”. Per la giudice, in sostanza, la procura deve scegliere tra dolo e colpa e anche riconsiderare alcune aggravanti a partire dal rischio nel campo della sicurezza dell’impianto di trasporto.