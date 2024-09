Movement Labs lancia il programma di accelerazione ‘Move Collective’, con i partner che ottengono 13,2 milioni di dollari USA in capitale di avviamento

Adnkronos

SAN FRANCISCO, 26 settembre 2024 /PRNewswire/ — Movement Labs, una rete focalizzata sugli strumenti open source per il linguaggio dei contratti intelligenti Move, oggi ha annunciato il lancio del suo programma di accelerazione fiore all’occhiello, ‘Move Collective’. Questo innovativo programma è stato ideato per promuovere e supportare i progetti più promettenti nell’ecosistema di Movement, e offre un supporto completo ai progetti in diverse fasi di sviluppo.

A riprova del successo iniziale riscosso dal programma, Movement Labs ha rivelato inoltre che cinque dei suoi partner strategici, supportati tramite il programma Move Collective, hanno raccolto complessivamente 13,2 milioni di dollari in capitale di avviamento.

Move Collective si propone di trasformare le idee ambiziose in applicazioni blockchain di successo offrendo ai partecipanti numerosi vantaggi, come opportunità di finanziamento, tutoraggio da parte di esperti, networking strategico e risorse essenziali.

“Move Collective rappresenta il nostro impegno nella promozione dell’innovazione all’interno dell’ecosistema di Movement”, ha affermato Rushi Manche, co-fondatore di Movement Labs. “Grazie a noi, gli sviluppatori possono creare applicazioni blockchain all’avanguardia che migliorano scalabilità, sicurezza ed esperienza utente nell’intero settore delle criptovalute”.

Il successo ottenuto dal programma risulta evidente dai recenti finanziamenti ottenuti dai partner strategici:

Questi partner hanno sfruttato le risorse e il supporto forniti da Move Collective per entrare in contatto con gli investitori e assicurarsi i finanziamenti pre-seed, evidenziando l’efficacia del programma nell’accelerare lo sviluppo dei progetti e l’impegno per i finanziamenti

Oltre a queste raccolte fondi per singoli progetti, la Web3Port Foundation, un partner strategico dell’ecosistema, ha ottenuto 10 milioni di dollari per il suo Movement Ecosystem Fund. Questo fondo si concentrerà sugli investimenti in applicazioni DeFi, di beni di consumo e di gioco native all’interno di Movement Network. L’iniziativa della Web3Port Foundation dimostra il crescente interesse nel supporto di un’ampia gamma di innovativi progetti nell’ecosistema di Movement, a integrazione degli investimenti diretti rivolti a singole startup.

“Il consistente finanziamento pre-seed garantito dai nostri partner, insieme al capitale dell’ecosistema della Web3Port Foundation, è una potente testimonianza del programma Move Collective”, ha affermato Cooper Scanlon, co-fondatore di Movement Labs. “Dimostra che sia le società di venture capital (VC) sia i costruttori di ecosistemi conoscono l’incredibile potenziale delle soluzioni L2 basate su Move e delle innovative applicazioni sviluppate sulla nostra rete”.

Il programma Move Collective offre numerosi vantaggi, come:

Con Movement Labs che continua ad espandere il proprio ecosistema e ad attrarre sviluppatori verso la Move Virtual Machine per Ethereum dell’azienda, il programma Move Collective è destinato a svolgere un ruolo cruciale nella promozione della prossima generazione di innovazioni blockchain.

Per ulteriori informazioni su Move Collective e Movement Labs visitare https://movementlabs.xyz/move-collective/ e https://movementlabs.xyz, seguire @movementlabsxyz su X e partecipare a Movement Labs su Discord.

Informazioni su Movement LabsMovement Labs è la forza innovativa alla base di Movement Network, un ecosistema di blockchain modulari basate su Move che consente agli sviluppatori di creare applicazioni blockchain sicure, performanti e interoperabili, colmando il divario tra Move e gli ecosistemi EVM. L’organizzazione sta sviluppando la prima Move Virtual Machine L2 per Ethereum, insieme a strumenti e protocolli open source che semplificano l’adozione del linguaggio di programmazione Move negli ecosistemi della blockchain. Con Movement, gli sviluppatori possono lanciare facilmente rollup VM Move a performance elevate. Con il supporto di un finanziamento di serie A del valore di 38 milioni di dollari USA guidato da Polychain Capital, e con la partecipazione di Binance Labs, Hack VC, Placeholder, OKX Ventures e Archetype, Movement Labs punta a rivoluzionare l’interoperabilità della blockchain e a far progredire le tecnologie basate su Move nello spazio del Web3. Per ulteriori informazioni sull’hackathon di Movement dedicato agli sviluppatori Battle of Olympus (Battaglia dell’Olimpo) e sulle entusiasmanti novità del team seguire l’azienda su X e Discord.

Informazioni su Nexio Nexio sta rivoluzionando la scalabilità di Bitcoin attraverso un rollup Bitcoin parallelizzato. Il team sta creando una suite di prodotti e servizi che consentono agli sviluppatori di sfruttare la potenza di Bitcoin per complesse applicazioni DeFi, piattaforme di gioco, marketplace NFT e progetti infrastrutturali senza compromessi in termini di sicurezza o di efficienza. La tecnologia Nexio, che supporta oltre 30.000 transazioni al secondo con ‘gas fees’ estremamente contenute, è ideale per applicazioni ad alta frequenza. Diretta da co-fondatori con una notevole esperienza nello sviluppo di rollup zkVM per Bitcoin, Nexio sta definendo nuovi standard nella tecnologia blockchain. Per maggiori informazioni seguire l’azienda su X @buildnexio e su Discord

Informazioni su LYNCLYNC L2 è la prima blockchain incentrata sul consumatore a supportare lo stack MOVE, consentendo casi d’uso per l’adozione su larga scala e uno stack di strumenti nativi grazie a cui gli sviluppatori possono creare prodotti on-chain con tempi e costi ridotti del 90%, tramite il supporto di Movement Labs.

Informazioni su EchelonEchelon è un mercato monetario ad alta efficienza, scritto in Move, che semplifica la concessione e l’ottenimento di prestito in asset tramite pool non custoditi e che consente agli utenti di incassare interessi e di aumentare il potere d’acquisto tramite leva finanziaria. Le posizioni sono sovracollateralizzate per tutelare i finanziatori, ed eMode offre la massima efficienza di capitale per chi richiede il prestito. Il protocollo è completo di pool isolati, per asset ‘a coda lunga’ (long tail) e strategie a un solo clic per il leverage staking e depositi garantiti da RWA, come i titoli del tesoro con effetto leva.

Informazioni su MeridianMeridian è un mercato decentralizzato di liquidità e un protocollo di staking liquido basato in modo nativo su Movement Labs che consente agli utenti di fare trading e guadagnare con i propri asset in modo fluido.

Informazioni su Helix Labs Helix Labs è un protocollo pionieristico che massimizza le opportunità di guadagno per i detentori di asset L1 non ETH tramite il restaking e che supporta un futuro di rollup OmniVM tramite l’astrazione della liquidità. Migliorando l’utilità dei token, espandendo la capacità di EigenFi e fornendo liquidità come servizio, Helix Labs apre la strada a un ecosistema blockchain più solido e interconnesso.

Informazioni sulla Web3Port Foundation La Web3Port Foundation è una piattaforma internazionale di investimenti tecnologici multifase. La Web3Port Foundation è suddivisa in un fondo primario da 100 milioni di dollari USA e in un fondo secondario da 1 miliardo di dollari che supporta e amplifica le principali soluzioni basate sulla blockchain per creare aziende realmente differenziate in tutti i mercati.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2514772/Movement_Labs___Move_Collective.jpg