Movement Network Foundation annuncia che la versione beta di Public Mainnet è ora attiva con TVL di oltre 250 milioni di dollari

L’innovativa liquidità del primo giorno alimenta l’ultimo lancio della rete blockchain Move

GRAND CAYMAN, Isole Cayman, 10 marzo 2025 /PRNewswire/ — La Movement Network Foundation, l’organizzazione dedicata allo sviluppo della tecnologia MoveVM, ha annunciato oggi il lancio di Movement Public Mainnet Beta, con un impressionante valore totale bloccato (TVL) al lancio di 250 milioni di dollari dal programma Cornucopia. Questa pietra miliare consente per la prima volta l’implementazione di contratti intelligenti senza autorizzazione e l’onboarding degli utenti, consentendo a tutti di creare e utilizzare liberamente Movement, l’unica catena basata su Move che effettua pagamenti in Ethereum.

Cornucopia aumenta la liquidità

“Aver ottenuto oltre 233 milioni di dollari in TVL tramite il nostro programma Cornucopia è una chiara conferma della fiducia del mercato in Movement”, ha affermato Cooper Scanlon, co-fondatore di Movement Labs. “Questo livello di liquidità fin dal primo giorno è eccezionalmente raro per una nuova rete e offre a noi, ai nostri sviluppatori e alla nostra community un vantaggio significativo. Ci consente di saltare la fase di bootstrapping che dura mesi e di fornire immediatamente le basi necessarie per un’adozione e un’utilità significative della DeFi”.

Cornucopia fornisce a Movement Network una liquidità sostanziale sin dal primo giorno in BTC, ETH, MOVE e asset stablecoin, risolvendo uno di principali problemi che le nuove reti devono affrontare, quello dell'”avviamento a freddo”. Sviluppata con vari leader del settore – Concrete, Veda Labs, Echelon e Canopy – questa solida base finanziaria consente a Movement di supportare sofisticate applicazioni DeFi fin dal primo giorno.

Lancio beta della rete principale pubblica: caratteristiche

Movement Network è una rete sicura e scalabile di catene basate su Move, protette da Ethereum, che crea ambienti di esecuzione più sicuri tramite il linguaggio di programmazione Move, originariamente sviluppato da Meta, per alimentare economie digitali più sicure e migliori. Movement è la prima catena della rete.

Caratteristiche principali della versione beta di Public Mainnet

“Con Public Mainnet Beta, gli sviluppatori possono ora distribuire contratti intelligenti senza approvazione e gli utenti possono interagire liberamente con l’ecosistema Movement. Questo segna l’inizio di un nuovo capitolo per la tecnologia basata su Move, che unisce una solida sicurezza e prestazioni migliori con gli effetti della rete Ethereum”, ha aggiunto Rushi Manche, co-fondatore di Movement Labs.

Il lancio prevede il ponte Movement canonico basato su LayerZero, che consente agli utenti di trasferire senza problemi MOVE (il token del gas nativo della rete), USDT, USDC, wBTC, wETH e altro ancora sulla catena Movement.

La Movement Network Foundation continuerà a lanciare ulteriori funzionalità man mano che l’ecosistema si evolve.

Per maggiori informazioni sulla versione beta di Movement Public Mainnet e su Developer Mainnet di Movement visitare movementnetwork.xyz o seguire @movementlabsxyz, @movementfdn, @moveecosystem @Move_Collective su X (ex Twitter).

Informazioni sulla Movement Network Foundation Movement Network Foundation è la forza trainante dell’ecosistema Movement, impegnata a promuovere l’innovazione nonché l’adozione della tecnologia MoveVM. La fondazione controlla lo sviluppo di Movement Network, una soluzione di nuova generazione realizzata utilizzando MoveVM e basata su Ethereum. Attraverso il programma MoveDrop e le iniziative dell’ecosistema, la fondazione supporta sviluppatori, progetti e collaboratori della community che creano applicazioni decentralizzate. Per saperne di più visitare il sito movementfdn.xyz oppure seguire @movementfdn su X.

