Mps: gip ordina imputazione coatta per ex vertici, nuovi indagati per truffa a Stato (2)

Adnkronos

La decisione del giudice arriva al termine di un lungo e complesso iter, si tratta di un terzo filone di indagine sui crediti deteriorati che riguardano Mps, e che ha visto in Giuseppe Bivona (parte offesa) il grande accusatore. Nel provvedimento che ricorda l’ispezione della Bce e cita le diverse perizie che hanno spulciati nei bilanci si sottolinea come “anche i periti nominati dal gip hanno ravvisato importanti valori sottostimati nelle rettifiche apportate sui crediti deteriorati”.