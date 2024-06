Mps: giudici Appello Milano, Viola e Profumo non falsarono bilanci

Adnkronos

Milano, 10 giu. “L’inesistenza, oltre ogni ragionevole dubbio, della contestata falsità nella rappresentazione contabile delle operazioni Santorini e Alexandria” ha determinato l’assoluzione degli imputati Alessandro Profumo (ex presidente di Mps), dell’ex ad Fabrizio Viola e di Paolo Salvadori (ex presidente del collegio sindacale dell’istituto) per l’insussistenza del fatto e della banca Mps dagli illeciti amministrativi “per insussistenza dei reati presupposti”. E’ uno dei passaggi delle motivazioni con cui i giudici della corte d’Appello di Milano hanno assolto, lo scorso dicembre, tutti gli imputati in uno dei filoni del processo a Rocca Salimbeni.

Nelle circa 500 pagine di motivazioni si evidenzia come la rappresentazione contabile ‘a saldi aperti’ adottata da Mps con riferimento alle operazioni Alexandria e Santorini “non può qualificarsi, oltre ogni ragionevole dubbio come in contrasto con i criteri normativamente fissati o di carattere tecnico comunemente adottati, con conseguente impossibilità di ritenere integrati i reati in contestazione già sul piano dell’elemento oggettivo”.