Mps: gup Milano, Profumo e Viola a processo per inchiesta su crediti deteriorati

Adnkronos

Milano, 6 giu. La giudice per le indagini preliminari di Milano Fiammetta Modica, titolare di un filone dell’indagine su Mps in merito alla presunta errata contabilizzazione dei crediti deteriorati da parte degli ex vertici dell’istituto senese ha rinviato a giudizio con l’accusa di false comunicazioni sociali due ex presidente della banca senese Alessandro Profumo e Massimo Tononi, l’allora ceo Fabrizio Viola e l’ex dirigente Arturo Betunio rispetto al bilancio consolidato del 2015 e alla semestrale 2016.