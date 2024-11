Municipio I Roma, installata panchina rossa davanti al Liceo Talete

Adnkronos

Roma, 26 nov. – Si continua a promuovere la giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Il Liceo Talete e le Associazioni Territoriali (Trionfalmente 17 e Zenith), hanno organizzato l’inserimento di una panchina rossa in via Silvio Pellico, all’angolo della scuola. La panchina rossa è’ stata fortemente voluta a memoria della giornata contro la violenza sulle donne. Erano presenti le istituzioni, Presidente del I Municipio Lorenza Bonaccorsi, il presidente della Commissione Scuola Alessandro Monciotti, Presidente della Commissione Pari Opportunità Daniela Spinaci e Renato Sartini voce Presidente commissione cambiamenti climatici e la delegata del Sindaco, la Consigliera Giulia Tempesta.

