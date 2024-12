Musica: Zampaglione, ‘amo il rap ma odio il pop ‘da ascensore’**

Adnkronos

Roma, 11 dic. Della musica attuale gli piace molto il rap, e invece “quello che non tanto mi piace è il pop di questi anni”. Lo rivela federico Zampaglione all’Adnkronos, in un’intervista a tutto tondo negli studi dell’agenzia. “Se io devo sentire un certo tipo di pop ‘da ascensore’ per capirci, cioè quella cosa che ascolti mentre stai andando al quinto piano e c’è quella la musichetta, insomma ecco quella è una cosa che io proprio purtroppo non sopporto. Quella è una cosa che mi fa orrore, è una cosa che detesto”, scandisce l’artista.

