MWC Barcellona 2025: Huawei presenta vetrine globali insieme ai clienti e lancia 10 soluzioni di settore con i partner

– Dalla visione all’azione: accelerazione dell’intelligence industriale

BARCELLONA, Spagna, 6 marzo 2025 /PRNewswire/ — In occasione di MWC 2025 a Barcellona, Huawei ha organizzato l’Industrial Digital and Intelligent Transformation Summit 2025, durante il quale ha riunito clienti e partner globali per esplorare pratiche innovative di trasformazione industriale digitale e intelligente. Insieme ai suoi clienti del settore, Huawei ha presentato 83 vetrine globali dedicate alla trasformazione industriale digitale e intelligente per 71 situazioni chiave. Inoltre, Huawei e i suoi partner hanno lanciato congiuntamente 10 importanti soluzioni volte ad accelerare la trasformazione intelligente in vari settori, tra cui il settore pubblico, l’istruzione, la finanza, l’energia elettrica, i trasporti, il petrolio e il gas, i prodotti chimici e la vendita al dettaglio.

Huawei ha proposto quattro percorsi chiave per accelerare l’intelligence industriale

Huawei ritiene che le industrie globali stiano progredendo rapidamente in direzione dell’intelligence e siano destinate a essere tra i principali beneficiari dell’era dell’intelligenza artificiale. Nel suo discorso d’apertura, Leo Chen, Corporate Senior Vice President e President of Enterprise Sales di Huawei, ha evidenziato i quattro percorsi chiave essenziali per accelerare la trasformazione intelligente in tutti i settori: “Innanzitutto, dobbiamo integrare in profondità le tecnologie negli scenari industriali e creare un’architettura ICT target per la trasformazione intelligente dell’industria basata sui requisiti del settore, sui punti critici e sulle fasi di sviluppo. In secondo luogo, dobbiamo creare un’infrastruttura ICT avanzata e orientata all’intelligenza artificiale per supportare la crescita esponenziale dei carichi di lavoro dell’IA. In terzo luogo, dobbiamo concentrarci sullo sviluppo di prodotti IA ad alte prestazioni che si integrino perfettamente con i modelli open source, migliorino le catene di strumenti di sviluppo dell’intelligenza artificiale e collaborino con i partner del settore, consentendo all’IA di passare dall’esibizione tecnica a un’accessibilità ampia e inclusiva, accelerando la trasformazione in settori come l’assistenza sanitaria e l’istruzione. E in quarto luogo, dobbiamo formare i talenti ICT in modo più mirato”.

Il faro che guida il progresso delle industrie: Huawei ha lanciato 83 vetrine globali e 10 importanti soluzioni per l’intelligence industriale

Huawei adotta misure per dimostrare il suo impegno nell’offrire ai clienti un’esperienza diretta. In collaborazione con clienti globali operativi in diversi settori, Huawei ha presentato 83 vetrine globali, che comprendono 71 scenari chiave di trasformazione industriale digitale e intelligente. Queste vetrine sono aperte ai clienti di tutto il mondo e rappresentano un prezioso riferimento per il loro percorso di trasformazione.

Inoltre, Huawei rafforza costantemente la collaborazione con partner di tutti i settori e promuove insieme a loro l’innovazione. Nel corso del summit, Huawei ha lanciato 10 importanti soluzioni sviluppate congiuntamente con i suoi partner per accelerare l’intelligence industriale: la soluzione Inclusive Connectivity – Digital Village, la soluzione Public Services Digitalization, la soluzione Digital Training, la soluzione Financial Data Center Resilience, la soluzione Intelligent Distribution 2.0, la soluzione Smart Railway Yard & Station, la soluzione Intelligent Multi-level Port Operation Management, la soluzione Intelligent Central Processing Facilities, la soluzione Intelligent Chemical e la soluzione Smart Retail 2.0.

Per favorire un’adozione più inclusiva dell’IA in ogni settore, Huawei ha lanciato dispositivi di inferenza AI che supportano oltre 50 modelli di grandi dimensioni tradizionali. Grazie all’implementazione di questi dispositivi di intelligenza artificiale, i clienti del settore possono accedere e distribuire applicazioni IA più facilmente e progredire verso un futuro più intelligente.

Per coltivare talenti ICT che integrino scenari e tecnologie del settore, Huawei ha inoltre lanciato il programma Industry Elites in the ICT Classroom per i clienti aziendali; e il programma Leading ICT Talent Cultivation per le università.

Clienti e partner globali condividono pratiche innovative

Ciyong Zou, vicedirettore generale e direttore generale della Direzione per la cooperazione tecnica e lo sviluppo industriale sostenibile dell’UNIDO, ha pronunciato il discorso di apertura dell’evento, affermando che “la collaborazione tra UNIDO e Huawei è la dimostrazione della forza della collaborazione che coinvolge più parti interessate. Huawei è stata fondamentale per AIM Global, svolgendo un ruolo chiave per l’accelerazione dell’adozione sostenibile di tecnologie all’avanguardia. Queste partnership rafforzano la nostra convinzione comune che la tecnologia debba essere al servizio dell’umanità, non il contrario. Dobbiamo lasciarci guidare da tre principi per il futuro: equità, sostenibilità e collaborazione. L’equità garantisce che la trasformazione digitale risulti vantaggiosa per tutti, la sostenibilità garantisce che la tecnologia contribuisca a un futuro più verde e la collaborazione garantisce che nessun paese, settore o imprenditore venga lasciato indietro”.

Mahmoud Bin Ahmed, CCO, Integrated Dawiyat, ha sottolineato che: “In quanto filiale dell’azienda SEC, Dawiyat è un fornitore di infrastrutture digitali completamente integrato; consideriamo la fibra come risorsa strategica per supportare la SEC nei servizi di alimentazione digitale altamente affidabili e nella strategia della società saudita a 10 Gbps. Una fibra per servizi multipli può offrire più vantaggi della semplice energia: ci impegniamo a fornire comunicazioni di rete intelligenti con un’esperienza utente del massimo livello e a sfruttare la nostra infrastruttura neutrale leader mondiale per la crescita dell’economia digitale in Arabia Saudita”.

Gil Brasileiro Fernandes, responsabile dei servizi ICT di Petrobras, ha sottolineato che “Per Petrobras, l’innovazione digitale non è solo una scelta, ma la strada verso un futuro più efficiente, sicuro e sostenibile. Petrobras ritiene che possiamo realizzare la digitalizzazione solo investendo in infrastrutture solide e scalabili per supportare le operazioni digitali, dando priorità a soluzioni che migliorino l’efficienza e la sicurezza nelle operazioni, utilizzando dispositivi intelligenti per promuovere la mobilità e la collaborazione e trasformando la connettività in un vantaggio competitivo.”

Miguel López-Valverde, Ministro per la digitalizzazione della Comunità di Madrid, in Spagna, ha affermato che: “Per affrontare il processo di trasformazione digitale, la Comunità di Madrid, attraverso la Strategia di digitalizzazione 2023-2026, ha riformulato la propria visione, missione e i propri valori, con un chiaro orientamento verso i cittadini e le imprese, facendoli diventare i veri protagonisti. La Comunità di Madrid sarà la regione leader in Europa per la digitalizzazione.”

Guillaume Portier, vicepresidente esecutivo di VusionGroup, ha affermato: ” In VusionGroup, il nostro obiettivo è contribuire a costruire un futuro più sostenibile contribuendo alla digitalizzazione dei negozi fisici, poiché svolgono un ruolo fondamentale in tale ambito. Grazie alla partnership con Huawei, progettiamo innovazioni che servono a questo scopo, generando un impatto maggiore per le aziende e la società”.

In prima linea nell’integrazione approfondita delle tecnologie digitali e intelligenti e degli scenari industriali

L’area espositiva di 1200 m2 di Huawei Enterprise Business si sviluppa attorno a tre temi: Accelerazione dell’intelligence industriale, infrastrutture ICT innovative e collaborazione tra partner per il successo comune. L’esposizione mette in evidenza la profonda integrazione delle tecnologie digitali e intelligenti con i settori industriali, nonché le innovazioni e le pratiche congiunte di Huawei e dei suoi partner e clienti globali.

Inoltre, Huawei ha organizzato un evento speciale per i suoi partner del mercato commerciale e della distribuzione, presentando soluzioni per gli scenari comuni, dispositivi di intelligenza artificiale, strumenti e piattaforme digitali che supportano una facile manutenzione e fornitura di servizi, nonché una simulazione di negozio HUAWEI eKit. Ciò ha consentito ai partner commerciali e agli ingegneri di prendere parte a un’esperienza esclusiva e coinvolgente attraverso scambi interattivi e approfonditi.

L’edizione MWC Barcelona 2025 si terrà alla Fira Gran Via di Barcellona, in Spagna, dal 3 al 6 marzo. Durante l’evento, Huawei Enterprise Business parteciperà all’insegna del tema Accelerating Industrial Intelligence e sarà disponibile presso suo stand 1H50 nella Hall 1. Per maggiori dettagli, visitare il sito https://e.huawei.com/eu/events/branding/mwc.

