MyLabrador: l’eccellenza nell’allevamento del Labrador Retriever

La nostra attività si fonda su una scelta di qualità anziché quantità. Alleviamo solo 3-4 cucciolate l’anno, un numero volutamente contenuto per garantirci il tempo e le risorse necessarie per seguire ogni cucciolo e ogni famiglia in modo personalizzato.

Questa selettività ci permette di mantenere standard altissimi nella salute e nella morfologia dei Labrador che alleviamo, garantendo cuccioli di eccellente qualità.

I genitori delle nostre cucciolate provengono da linee di altissima genealogia e possiedono pedigree eccellenti. Ogni accoppiamento viene pianificato con attenzione, tenendo conto di aspetti fondamentali come:

Per noi, allevare un Labrador non si conclude con la consegna del cucciolo. Anzi, questo è solo l’inizio di una relazione che durerà per tutta la vita del cane. Per questo motivo, scegliamo con cura le famiglie che accoglieranno i nostri cuccioli.

Prima di accettare una richiesta, organizziamo un incontro di almeno tre ore nella nostra sede in Romagna. Durante questo tempo, approfondiamo ogni aspetto relativo alla gestione del cucciolo, dall’alimentazione all’educazione, fino alla socializzazione e alle cure veterinarie. Questo ci consente di valutare le intenzioni e le capacità della famiglia, assicurandoci che il cucciolo sarà accolto in un ambiente amorevole e adatto alle sue necessità.

Non si tratta solo di verificare la compatibilità tra cane e famiglia, ma di creare una vera e propria partnership. Spieghiamo cosa significa avere un Labrador, una razza che richiede tempo, dedizione e attenzione, ma che sa restituire affetto e lealtà in maniera unica.

Una delle caratteristiche che rendono unico MyLabrador è il nostro impegno a garantire assistenza e supporto continuo alle famiglie che adottano un nostro cucciolo. Ogni famiglia entra a far parte di un gruppo WhatsApp dedicato, dove offriamo:

Questo servizio esclusivo permette alle famiglie di sentirsi supportate in ogni momento, rafforzando il legame tra allevatore e proprietari e garantendo una qualità di vita ottimale per i nostri cuccioli.

La nostra filosofia include alcune scelte controcorrente, ma fondamentali per preservare l’integrità e il valore del nostro lavoro:

Crediamo che l’incontro tra allevatore e famiglia sia imprescindibile. Solo in rarissimi casi e dopo un attento confronto, possiamo valutare la consegna a domicilio, ma mai senza un incontro preliminare nella nostra sede. Questo perché vogliamo che ogni famiglia conosca il nostro lavoro da vicino, osservi l’ambiente in cui i cuccioli nascono e crescono, e comprenda la nostra attenzione ai dettagli.

Allevare Labrador di alta qualità comporta impegno, investimenti e una cura quotidiana che non possono essere sottovalutati. Non regaliamo cuccioli perché crediamo nel valore del nostro lavoro e, soprattutto, nel rispetto della razza. Inoltre, un impegno economico da parte della famiglia è spesso un indicatore della serietà con cui il cane sarà accolto.

Non accettiamo pagamenti dilazionati perché crediamo che chi desidera un Labrador debba essere pienamente consapevole dell’impegno, anche economico, che comporta l’adozione di un cane. Questo è per noi un segnale di responsabilità e di capacità di offrire al cucciolo tutto ciò di cui avrà bisogno.

I nostri cuccioli nascono e crescono in un ambiente stimolante e protetto, dove vengono seguiti giorno per giorno. Dal momento della nascita, lavoriamo per garantire loro un’ottima socializzazione e un approccio sereno alla vita.

Questo include:

Alleviamo Labrador nei tre colori riconosciuti dalla razza: nero, giallo e marrone (chocolate). Ogni colore ha il suo fascino unico, ma tutti i nostri cuccioli condividono le stesse caratteristiche fondamentali:

Non facciamo distinzioni di qualità tra i diversi colori: il nostro obiettivo è allevare Labrador che rappresentino al meglio la razza in ogni sua variante.

Adottare un cucciolo MyLabrador significa entrare a far parte di una comunità. Con il nostro supporto continuo, il rapporto tra allevatore e famiglia diventa una collaborazione duratura per il benessere del cane.

Non vendiamo semplicemente cuccioli, ma offriamo un’esperienza completa, basata sulla fiducia reciproca, sull’amore per i Labrador e sull’impegno per il loro benessere.

Scoprite la nostra realtà: MyLabrador non è solo un allevamento, è una famiglia dedicata all’eccellenza.

