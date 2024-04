Myrta Merlino via da ‘Pomeriggio 5’? Rumors su nuova conduzione

Adnkronos

Roma, 21 mar. – Pare incerto il futuro di Myrta Merlino alla guida di ‘Pomeriggio 5’. Si rincorrono i rumors su un nuovo cambio di guardia per la prossima stagione televisiva del talk pomeridiano di Canale 5 che, fino all’anno scorso, era stato regno incontrastato di Barbara D’Urso. L’addio di quest’ultima è infatti arrivato dopo ben 15 anni e non senza polemiche. E ora anche la permanenza della giornalista arrivata da La7 sembra essere in bilico.