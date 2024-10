Napoli: due 13enni investite da scooter e ricoverate in codice rosso

Adnkronos

Napoli , 27 ott. – Due 13enni investite da uno scooter in provincia di Napoli mentre attraversano la strada. Ieri sera, i carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in via Roma per l’investimento delle due ragazzine. Secondo quanto si apprende, un 16enne in sella al suo scooter, dopo aver sorpassato alcuni veicoli incolonnati, avrebbe travolto due 13enni che attraversavano la strada. Le vittime sono state portate in codice rosso al Santobono, non in pericolo di vita. Il 16enne è stato ricoverato in codice giallo nell’ospedale di Giugliano. Indagini in corso per chiarire dinamica.

