Napoli: lite tra padre e figlia, i carabinieri trovano un arsenale

Adnkronos

Napoli , 28 mag. – Litiga con la figlia e la minaccia con una pistola: in casa nascondeva decine di armi, arrestato. Questa notte i carabinieri della Tenenza di Ercolano hanno arrestato per detenzione illegale di armi un 66enne già noto alle forze dell’ordine. Sua figlia aveva chiesto aiuto ai carabinieri perché era stata minacciata dal proprio padre dopo averci litigato per futili motivi. Il 66enne non si era fermato alle parole ma impugnava un’arma.