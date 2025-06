Nasce ‘Inps per i Giovani’, app per tutti i servizi dedicati

Adnkronos

Rafforzare legame tra istituto e nuove generazioni

Roma, 3 giuL’Inps scende in campo al fianco dei giovani tra i 16 e i 34 anni con un progetto che per la prima volta raccoglie in un unico spazio digitale e sull’App tutti i servizi e le prestazioni dell’Istituto a loro dedicate. Il progetto ‘Inps per i Giovani’ nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra l’Istituto e le nuove generazioni promuovendo un approccio innovativo alla comunicazione previdenziale e orientando i cittadini più giovani verso un’interazione consapevole e proattiva con i servizi pubblici. Nella logica del welfare generativo si punta ad aumentare la consapevolezza sul sistema previdenziale, favorire l’adesione ai servizi proattivi dell’Inps, trasmettere il messaggio che l’Inps è al fianco dei giovani per sostenere il loro futuro. Il progetto è stato presentato questa mattina a Roma, a Palazzo Wedekind, dal Presidente, Gabriele Fava Sul sito Inps i giovani saranno indirizzati su una landing page in cui potranno scegliere il profilo in cui si riconoscono e potranno accedere a 3 servizi in evidenza per ciascun categoria senza registrazione (pre login). Gli stessi servizi sono poi disponibili dentro il sistema ‘MyInps’, sempre in evidenza”. Accedendo all’area riservata ogni giovane troverà altri 10 servizi per profilo relativi alla propria categoria. Tutti i servizi saranno disponibili anche sull’app. “Insieme per il tuo futuro” è il messaggio chiave del progetto: Inps non solo come erogatore di prestazioni, ma come partner attivo nello sviluppo sociale dei giovani cittadini. Con questo progetto, l’Istituto cambia tono e linguaggio, sperimenta canali e formati finora inediti nel panorama pubblico, e afferma un nuovo modello di welfare generativo e comunicazione inclusiva. Per la prima volta, l’Istituto non propone i servizi come punto di partenza, ma come soluzioni che emergono a partire dai bisogni delle nuove generazioni, offrendo un percorso guidato per aiutare a riconoscere le proprie esigenze, valorizzare il proprio potenziale e scoprire gli strumenti già a disposizione per costruire il proprio futuro. Non è una campagna informativa: è un invito all’attivazione. Nella presentazione del progetto il presidente è stato affiancato dal Direttore Centrale Comunicazione Inps, Diego De Felice, a cui è affidato il coordinamento del progetto, il Direttore Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione Inps, Massimiliano D’Angelo, e il Dirigente Area Digital Processes e Ux Design della Direzione Centrale Comunicazione, Inps Giacomo Grassi. Presente anche il Consigliere di Amministrazione Inps, Antonio Di Matteo.

