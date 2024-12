Natalità, Affinita (Moige): “Fino a 15mila euro di spesa per il primo anno di vita bimbo”

Adnkronos

Roma, 12 dic. “La denatalità è un’emergenza grave con cui facciamo i conti da 30 anni. Finora, purtroppo, è stato fatto poco o nulla. Tuttavia, stiamo vedendo che qualcosa sta cambiando, ci sono dei messaggi, dei segnali che arrivano. Ma il problema delle culle vuote oggi è anche di natura culturale e sicuramente non lo possiamo risolvere adesso. Tra le cause pesa il portafoglio. Secondo l’Osservatorio nazionale Federconsumatori mantenere un bambino nei primi 12 mesi può costare fino a 15mila euro. Ecco, non è possibile pagare le tasse sulle spese che vengono destinate alla crescita dei propri figli. Questa è la vera sfida ed è questo quello che portiamo ai tavoli di confronto con il Governo, con il Ministero delle Finanze”. Lo ha detto Antonio Affinita, direttore del Moige nel suo intervento al convegno Adnkronos Q&A ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’ oggi a Roma.