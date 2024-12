Natalità, Murelli (Lega): “Senza aiuto famiglia né servizi sociali genitori faticano”

Adnkronos

Roma, 12 dic. (Adnkronos Salute) – Senza l’aiuto di nonni, di un entourage familiare “che ti dà un supporto, i genitori fanno fatica. Allora devono ricorrere alle baby-sitter e sperare che l’asilo nido, la scuola materna o la scuola primaria abbiano il tempo pieno. Queste purtroppo sono le problematiche con cui tutti i giorni le mamme si devono scontrare, mamme che magari non hanno supporto della famiglia poiché i servizi sociali non vengono sempre completamente garantiti. Ecco perché noi stiamo cercando di ampliare questi servizi, anche attraverso i fondi del Pnrr che sono stati investiti per realizzare scuole, palestre, asili nido, ma non sono abbastanza”. Lo ha detto Elena Murelli (Lega), Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato, intervendo da remoto al convegno Adnkronos Q&A ‘Essere genitori oggi, tra scienza e welfare’ promosso oggi a Roma.