Natalità: Roccella, ‘diventato tema diviso, considerare fertilità come bene salute’

Adnkronos

Roma, 14 mag. “Dobbiamo intervenire sull’infertilità fin dall’inizio, bisogna considerare la fertilità come un bene salute, occuparcene già quando abbiamo figli piccoli. Spesso invece questo è un problema che si trascura finché non decidiamo di volere un figlio. Poi c’é un problema di età tarda per fare i figli e in questo la procreazione assistita non dà risultati miracolosi. Dobbiamo renderci conto che purtroppo c’é un orologio biologico, che la fertilità è un qualcosa che dobbiamo tutelare fin dall’inizio”. Lo ha detto la ministra per la Famiglia, Eugenia Roccella, ospite a ‘Ping Pong’ su Radio Rai 1.