Nautica, Design innovation award, premio eccellenza a Salone Internazionale

Adnkronos

Roma, 21 set. Nella suggestiva cornice di Palazzo Ducale, centro culturale di Genova, sono stati conferiti i riconoscimenti della sesta edizione del Design innovation award. Creato nel 2020, è un premio all’eccellenza, alla ricerca e all’innovazione nel settore nautico mondiale ed espressione del Made in Italy che rende celebre il comparto globalmente.

Alla serata ha partecipato anche Silvia Salis, sindaca di Genova, che ha voluto sottolineare l’importanza di avere un evento come il Salone nella propria città. Dieci le categorie premiate, oltre a tre riconoscimenti speciali e due menzioni d’onore.