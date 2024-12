Nautica, Rixi: “Governo ha visione unitaria sul mare”

Adnkronos

Roma, 12 dic. ”Il Governo ha una visione unitaria sul mare e lavoriamo per favore le imprese. Dobbiamo semplificare per rendere più facile la burocrazia. Il settore del diporto dovrà diventare di avanguardia nel mondo . Dobbiamo garantire la sicurezza e mettere mano ai regolamenti”. Lo sottolinea il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, in occasione dell’assemblea di Confindustria Nautica.

