Nautica, Rixi: “Semplificazione della normativa è necessità per aziende del settore”

Adnkronos

Rapallo (Genova), 17 mag. “Abbiamo collaborato negli ultimi anni in maniera importante per riuscire a far capire alle amministrazioni pubbliche che la semplificazione normativa è una necessità per le aziende per un settore che si vuole sviluppare. Non è semplicissimo in questo paese” Così il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti, Edoardo Rixi, intervenuto in video collegamento alla Convention Satec 2025 organizzata da Confindustria Nautica all’Excelsior Palace Portofino Coast di Rapallo.