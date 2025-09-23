Nautica, sindaca Genova Salis: “Waterfront pronto tra 1 anno e mezzo”

Adnkronos

Genova, 23 set. “Siamo soddisfatti. È stato un ottimo Salone. Ci sono ancora delle cose che devono essere ultimate, pensiamo all’hotel. Ci sono delle parti ancora in cantiere, ma credo che nel giro di un anno, un anno e mezzo si possa vedere completato il progetto”.

Sono le parole della sindaca di Genova, Silvia Salis, intervenendo oggi alla conferenza stampa di chiusura del 65esimo Salone nautico di Genova, ‘We are made of sea’, nel Waterfront di Levante. Durante il Salone (18-23 settembre) “lato amministrazione comunale abbiamo avuto degli ottimi riscontri – fa sapere Salis – l’apertura dei Palazzi dei Rolli, patrimonio Unesco, ha fatto immediatamente tutto esaurito. Sono state migliaia le persone nelle nostre strade. Assistere alle serate di divertimento in mezzo a un patrimonio artistico incredibile è stata una cartolina stupenda della città – racconta – Inoltre, il biglietto dedicato ai giovani in questo Salone credo che abbia anche portato un nuovo tipo di visitatori”.